СК планирует объявить предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной в розыск
Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск подозреваемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Ведомство также устанавливает возможных других соучастников убийства.
В СК также сообщили РИА Новости, что в квартире, которую арендовала в Москве подозреваемая в убийстве Дугиной, проводятся обыски.
Накануне ФСБ заявило, что подозревает в организации подрыва автомобиля журналистки в Подмосковье украинские спецслужбы, а в исполнении преступления гражданку Украины Наталью Вовк. Ведомство сообщило, что она якобы после совершения преступления выехала из России на территорию Эстонии.
Во вторник в Москве в телецентре «Останкино» прошло прощание с Дугиной.
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