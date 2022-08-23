СК планирует объявить предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной в розыск

Накануне ФСБ заявило, что подозревает в организации подрыва автомобиля журналистки в Подмосковье украинские спецслужбы, а в исполнении преступления гражданку Украины Наталью Вовк. Ведомство сообщило, что она якобы после совершения преступления выехала из России на территорию Эстонии.

Во вторник в Москве в телецентре «Останкино» прошло прощание с Дугиной.

