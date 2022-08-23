СК планирует объявить предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной в розыск

Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск подозреваемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Ведомство также устанавливает возможных других соучастников убийства.

В СК также сообщили РИА Новости, что в квартире, которую арендовала в Москве подозреваемая в убийстве Дугиной, проводятся обыски.

«Невыносимый удар»: Дугин ответит Победой на «кровавый террор»

Накануне ФСБ заявило, что подозревает в организации подрыва автомобиля журналистки в Подмосковье украинские спецслужбы, а в исполнении преступления гражданку Украины Наталью Вовк. Ведомство сообщило, что она якобы после совершения преступления выехала из России на территорию Эстонии.

Во вторник в Москве в телецентре «Останкино» прошло прощание с Дугиной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ФСБ
ТЕГИ:Следственный Комитет РфУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры