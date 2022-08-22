«Невыносимый удар»: Дугин ответит Победой на «кровавый террор»

«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», - написал Дугин.

Уже известно, что убийство Дарьи Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.

«После совершения подрыва автомашины 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», - сообщили в ФСБ.