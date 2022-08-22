«Невыносимый удар»: Дугин ответит Победой на «кровавый террор»
В ФСБ рассказали, кто стоит за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была политолог Дарья Дугина - дочь философа Александра Дугина. Девушка погибла, а 22 августа ее отец прервал молчание.
«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», - написал Дугин.
Уже известно, что убийство Дарьи Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.
«После совершения подрыва автомашины 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», - сообщили в ФСБ.
Соболезнования родителям Дарьи Дугиной выразил президент Владимир Путин. В телеграмме он пожелал им сил и мужества, чтобы справиться с невосполнимой утратой, а также отметил личностные качества погибшей.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - говорится в телеграмме.
В Совете Федерации допускают в отношении Эстонии, укрывающей Вовк, жестких действий со стороны России.
«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», - написал сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
Бизнесмен Константин Малофеев за несколько часов до убийства виделся с Дарьей Дугиной на фестивале «Традиция». Он считает, что в Киеве должна появиться улица в память о девушке.
«Александр Гельевич сел в Дашину машину, а Даша в его. Интересно, что за полчаса до того Даша шутила, что она – папин телохранитель. Охраняет его на этом фестивале от поклонников и городских сумасшедших. Эти слова оказались пророческими. Даша приняла на себя удар, направленный против отца. А лучшей памятью для Даши будет улица имени Дарьи Дугиной в Киеве. И мы обязательно назовем ее именем эту улицу. А для этого сначала перестроим Киев и все другие города Украины в составе будущей Великой России», - написал Малофеев в своем Telegram-канале.
Полагает, что убийство готовилось Александра Дугина и публицист, общественный деятель Александр Проханов. По его словам, удар, нанесенный по Дарье, предназначался для ее отца. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уверен, что это теракт, «направленный против всех патриотов России».
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