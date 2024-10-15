СК озвучил приоритетную версию мотива покушения со взрывом на юго-западе Москвы
Приоритетной версией подрыва автомобиля на юго-западе Москвы является предпринимательская деятельность владельца машины, сообщили в Следственном комитете России.
Следователи отсматривают записи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски.
В результате подрыва автомобиля пострадали три человека, в том числе ребенок.
В свою очередь RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрыв машины был вызван cамодельным взрывным устройством.
Ранее сообщалось, что украинский агент хотел подорвать руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru