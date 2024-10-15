СК озвучил приоритетную версию мотива покушения со взрывом на юго-западе Москвы

Приоритетной версией подрыва автомобиля на юго-западе Москвы является предпринимательская деятельность владельца машины, сообщили в Следственном комитете России.

В Энергодаре подорвали автомобиль с сотрудником службы безопасности ЗАЭС

Следователи отсматривают записи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски.

В результате подрыва автомобиля пострадали три человека, в том числе ребенок.

В свою очередь RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрыв машины был вызван cамодельным взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что украинский агент хотел подорвать руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: столичный СК
ТЕГИ:Следственный КомитетМоскваВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры