СК озвучил приоритетную версию мотива покушения со взрывом на юго-западе Москвы

Следователи отсматривают записи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски.

В результате подрыва автомобиля пострадали три человека, в том числе ребенок.

В свою очередь RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрыв машины был вызван cамодельным взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что украинский агент хотел подорвать руководителя оборонного предприятия в Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».

