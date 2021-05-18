СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что подозреваемого уже задерживали ранее, но в итоге отпустили. В структуре объяснили, что мужчина до инцидента не привлекался за подобные преступления, пишет ФАН.

Тройное убийство произошло в сквере в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый мужчина напал на полицейских с ножом. Сотрудники правоохранительных органов ранили преступника, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU.

