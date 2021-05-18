СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге

Следственный комитет заявил, что не задерживал подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, сообщило РИА Новости со ссылкой на СУСК по Свердловской области.

Психиатр призвал проводить психологические обязательные тесты среди детей и взрослых

Ранее сообщалось, что подозреваемого уже задерживали ранее, но в итоге отпустили. В структуре объяснили, что мужчина до инцидента не привлекался за подобные преступления, пишет ФАН.

Тройное убийство произошло в сквере в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый мужчина напал на полицейских с ножом. Сотрудники правоохранительных органов ранили преступника, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетУбийствоЕкатеринбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры