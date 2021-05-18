СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге
Следственный комитет заявил, что не задерживал подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, сообщило РИА Новости со ссылкой на СУСК по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что подозреваемого уже задерживали ранее, но в итоге отпустили. В структуре объяснили, что мужчина до инцидента не привлекался за подобные преступления, пишет ФАН.
Тройное убийство произошло в сквере в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый мужчина напал на полицейских с ножом. Сотрудники правоохранительных органов ранили преступника, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru