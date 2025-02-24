СК объявил о проверке после исчезновения туриста при сходе лавины в Сочи

Мнцидент произошёл 24 февраля на южном склоне горы Аибга. Лавина сошла за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». Здесь катались трое туристов, один из которых перестал выходить на связь.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения пропавшего», - указали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе «Роза Хутор» заявили, что в опасной горной зоне оказались гид и два райдера, сообщает RT.

