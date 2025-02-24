СК объявил о проверке после исчезновения туриста при сходе лавины в Сочи

Следственный комитет объявил о проведнии проверки после пропажи туриста в Сочи при сходе лавины. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Двое лыжников погибли в Японии при сходе лавины

Мнцидент произошёл 24 февраля на южном склоне горы Аибга. Лавина сошла за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». Здесь катались трое туристов, один из которых перестал выходить на связь.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения пропавшего», - указали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе «Роза Хутор» заявили, что в опасной горной зоне оказались гид и два райдера, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфТуристыЛавинаСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры