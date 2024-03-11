Двое лыжников погибли в Японии при сходе лавины

По данным местных спасателей, инцидент произошёл в тот момент, когда лыжники спускались по дикому склону.

Уточняется, что лавина накрыла трёх человек, один из которых смог выбраться самостоятельно. Позже медики подтвердили гибель двух лыжников.

Ранее женщина из Великобритании и её сын, которые катались на лыжах, погибли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

