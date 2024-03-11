Двое лыжников погибли в Японии при сходе лавины

Группа из шести лыжников попала под лавину на горе Ётэй на северном японском острове Хоккайдо, сообщает РИА Новости.

На сочинском курорте «Газпром Поляна» закрыли трассу из-за схода лавины

По данным местных спасателей, инцидент произошёл в тот момент, когда лыжники спускались по дикому склону.

Уточняется, что лавина накрыла трёх человек, один из которых смог выбраться самостоятельно. Позже медики подтвердили гибель двух лыжников.

Ранее женщина из Великобритании и её сын, которые катались на лыжах, погибли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
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