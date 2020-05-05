СК назвал возможную причину крупного пожара в Подмосковье

Причиной пожара, вспыхнувшего в частном доме в Раменском районе Московской области, жертвами которого стали шесть человек, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств. Легальность их нахождения на территории нашей страны будет проверена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В России горят более 60 тысяч гектаров леса

Ранее НСН писала, что пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых местные жители заподозрили в попытке поджога леса, найдены. Об этом сообщила глава аппарата администрации Марина Косыгина.

Она уточнила, что первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс оказался госпитализированным с побоями. Пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова также пострадала, однако её не стали класть в больницу. Косыгина сообщила, что администрация намерена подать заявления в полицию, ФСБ и прокуратуру.

Напомним, Иркутское областное управление Следственного комитета уже начало проверку в отношении одного из районных чиновников на его возможную причастность к поджогу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Следственный КомитетПодмосковьеПожар
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