СК назвал возможную причину крупного пожара в Подмосковье

Причиной пожара, вспыхнувшего в частном доме в Раменском районе Московской области, жертвами которого стали шесть человек, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств. Легальность их нахождения на территории нашей страны будет проверена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».