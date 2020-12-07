СК назвал причину отравления посетителей бассейна в Астрахани

Причиной ухудшения состояния здоровья посетителей бассейна в Астрахани могло стать нарушение технологии очистки. К такому выводу предварительно пришли в региональном главке Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что неправильная обработка бассейна, скорее всего, привела к вбросу вредных веществ в воду (в воздух), передает RT.

После отравления хлором в бассейне Астрахани госпитализированы 16 человек

По данным астраханского Минздрава, из-за отравления хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо» госпитализация потребовалась 26 посетителям, большинство из которых дети в возрасте от 5 до 12 лет.

Шестеро детей находятся в отделении реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжёлое.

СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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ФОТО: pixabay.com
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