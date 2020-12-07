После отравления хлором в бассейне Астрахани госпитализированы 16 человек

В Астрахани после предполагаемого отравления хлором в бассейне в больницу отправлены 16 человек, в том числе 13 детей. Об сообщили в МЧС.

Там отметили, что плохо стало 30 посетителям спортивного комплекса «Динамо» из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне.

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Поступившим в больницу детям от 4 до 12 лет, сообщает RT.

В пресс-службе астраханского минздрава сообщили, что четверо детей находятся в реанимации.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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