СК назвал предварительную причину пожара в хосписе Красногорска
После пожара в хосписе в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Кроме того, следователи назвали предварительную причину пожара – ей стала неисправность электропроводки.
Напомним, возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом» произошло в ночь на 11 мая. В огне погибли девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, ещё девять были госпитализированы. Известно, что шесть человек находятся в реанимации, трое — в отделении терапии, сообщает Ura.ru.
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выяснить, какая помощь необходима пострадавшим при пожаре в красногорском хосписе. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Также Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее НСН писала, что в Красногорске создан штаб для помощи пострадавшим в розыске своих родственников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу городского округа Эльмиру Хаймурзину. Она подчеркнула, что в настоящий момент пожилые люди находятся под присмотром. Ведется обзвон и поиск их родственников.
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