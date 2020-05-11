СК назвал предварительную причину пожара в хосписе Красногорска

Напомним, возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом» произошло в ночь на 11 мая. В огне погибли девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, ещё девять были госпитализированы. Известно, что шесть человек находятся в реанимации, трое — в отделении терапии, сообщает Ura.ru.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выяснить, какая помощь необходима пострадавшим при пожаре в красногорском хосписе. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Также Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее НСН писала, что в Красногорске создан штаб для помощи пострадавшим в розыске своих родственников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу городского округа Эльмиру Хаймурзину. Она подчеркнула, что в настоящий момент пожилые люди находятся под присмотром. Ведется обзвон и поиск их родственников.



