Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы

Пожарные справились с открытым огнем, вспыхнувшем в здании лечебного учреждения в столичном районе Тимирязевский. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МЧС. Отмечается, что возгорание возникло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21. По указанному адресу располагается городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.

Добавим, в результате ЧП погиб один человек.