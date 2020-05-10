Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы

Пожарные справились с открытым огнем, вспыхнувшем в здании лечебного учреждения в столичном районе Тимирязевский. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МЧС. Отмечается, что возгорание возникло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21. По указанному адресу располагается городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.

Добавим, в результате ЧП погиб один человек.

Пожар в шести жилых домах в Самаре локализован

Ранее НСН писала, что причиной пожара, который вспыхнул в частном доме в Раменском районе Московской области, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.

Возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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