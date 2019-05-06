СК назвал основные версии трагедии в Шереметьево

Как напоминает RT, инцидент произошел накануне вечером. Экипаж воздушного судна, которое следовало из Москвы в Мурманск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время приземления самолет совершил жесткую посадку, несколько раз ударившись о полосу. В результате разрушилась одна из стоек шасси. Предположительно, её детали попали в двигатель и он загорелся.

По данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Кроме того, в СК заявили, что чёрные ящики загоревшегося SSJ-100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, изъяты с места происшествия, отмечает РЕН ТВ .

Как напоминает «Свободная пресса», Владимир Путин лично поручил разобраться в причинах катастрофы в Шереметьево и потребовал самого тщательного расследования трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.







