Дому в Ейске не грозит обрушение из-за падения Су-34
18 октября 202210:13
Глава краснодарского МЧС Олег Волынкин сообщил, что угрозы обрушения дома из-за падения Су-34 нет.
«Угрозы обрушения на данный момент нет», - цитирует Волынкина РИА Новости.
17 октября в Ейске во время тренировочного полета произошло крушение истребителя Су-34. Бомбардировщик упал во дворе жилого дома. Погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru