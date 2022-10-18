Дому в Ейске не грозит обрушение из-за падения Су-34

Глава краснодарского МЧС Олег Волынкин сообщил, что угрозы обрушения дома из-за падения Су-34 нет.

«Угрозы обрушения на данный момент нет», - цитирует Волынкина РИА Новости.

17 октября в Ейске во время тренировочного полета произошло крушение истребителя Су-34. Бомбардировщик упал во дворе жилого дома. Погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайКрушение СамолётаМЧСПроисшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры