СК назвал имя убившего сослуживцев срочника под Воронежем
Стрельбу в воинской части в Воронежской области устроил рядовой Антон Макаров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В отношении солдата-срочника возбуждено уголовное дело.
Следствие выяснило, что в понедельник в 5.30 Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть его табельным оружием, передает RT.
После этого солдат расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.
В настоящее время подозреваемый разыскивается, объявлен план «Перехват».
В качестве главной причины ЧП называется нервный срыв, пишет «Свободная пресса».
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