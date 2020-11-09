СК назвал имя убившего сослуживцев срочника под Воронежем

Стрельбу в воинской части в Воронежской области устроил рядовой Антон Макаров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В отношении солдата-срочника возбуждено уголовное дело.

Следствие выяснило, что в понедельник в 5.30 Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть его табельным оружием, передает RT.

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После этого солдат расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

В настоящее время подозреваемый разыскивается, объявлен план «Перехват».

В качестве главной причины ЧП называется нервный срыв, пишет «Свободная пресса».


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Российская АрмияВоронежская ОбластьСледственный Комитет Рф
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