СМИ: Число погибших в войсковой части под Воронежем возросло до трёх

Жертвами нападения сослуживца на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем стали три человека, ещё один выжил, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Отмечается, что ещё один человек выжил, с серьёзными ранениями он доставлен в реанимацию.

По имеющимся данным, нападавший зарубил топором сослуживца в казарме, затем отобрал у дежурного офицера пистолет и застрелил двух человек.

ТАСС и «Интерфакс» утверждают, что нападавший забаррикадировался в одном из помещений аэродрома.

Телеграм-каналы пишут, что на сослуживцев напал 20-летний солдат-срочник Антон Макаров.

