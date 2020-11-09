СМИ: Число погибших в войсковой части под Воронежем возросло до трёх
Жертвами нападения сослуживца на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем стали три человека, ещё один выжил, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Отмечается, что ещё один человек выжил, с серьёзными ранениями он доставлен в реанимацию.
По имеющимся данным, нападавший зарубил топором сослуживца в казарме, затем отобрал у дежурного офицера пистолет и застрелил двух человек.
ТАСС и «Интерфакс» утверждают, что нападавший забаррикадировался в одном из помещений аэродрома.
Телеграм-каналы пишут, что на сослуживцев напал 20-летний солдат-срочник Антон Макаров.
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