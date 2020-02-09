СК начал уголовное дело об аварийной посадке самолета в Усинске
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с аварийной посадкой Boeing 737 авиакомпании Utair в аэропорту города Усинска в Коми. Официальное сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Боинг-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - цитирует документ РИА Новости.
Следователи пришли к предварительным выводам, что самолет, следующий рейсом Москва-Усинск, из-за излома шасси ударился при посадке о взлетно-посадочную полосу.
Отмечается, что на борту воздушного судна находились 94 пассажира и 6 членов экипажа, которые были эвакуированы.
Ранее НСН сообщала, что пострадавших в ходе инцидента не было.
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