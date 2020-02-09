Самолет совершил жесткую посадку в Усинске

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair почти со 100 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

У воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе, дополняет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал 112. Борт остановился в пределах ВПП, уточнили в Росавиации.