Самолет совершил жесткую посадку в Усинске
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair почти со 100 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.
У воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе, дополняет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал 112. Борт остановился в пределах ВПП, уточнили в Росавиации.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из Москвы в Усинск. На его борту находились 94 человека, которых после жесткой посадки эвакуировали по надувным трапам. По данным РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал, за медпомощь обратился один человек.
По данным Интерфакса, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве основных причин происшествия.
Аэропорт Усинска в Коми после инцидента работает в штатном режиме, информируют в авиаслужбе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Самолет совершил жесткую посадку в Усинске
- В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом
- В Счетной палате признали негативное влияние коронавируса на экономику
- Онколог указал продукт, развивающий рак
- В Китае заявили о снижении распространения коронавируса за границей Хубэя