Самолет совершил жесткую посадку в Усинске

9 февраля 202014:21

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair почти со 100 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

У воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе, дополняет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал 112. Борт остановился в пределах ВПП, уточнили в Росавиации.

Появилось видео посадки разрушившегося в Стамбуле самолета

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Москвы в Усинск. На его борту находились 94 человека, которых после жесткой посадки эвакуировали по надувным трапам. По данным РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал, за медпомощь обратился один человек.

По данным Интерфакса, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве основных причин происшествия.

Аэропорт Усинска в Коми после инцидента работает в штатном режиме, информируют в авиаслужбе.

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ФОТО: РИА Новости
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