СК начал проверку после пожара в больнице в Приморье

Приморское управление Следственного комитета России – вслед за прокуратурой – после пожара, произошедшего на крыше городской больницы Партизанска, приступило к доследственной проверке. Как пишет РИА Новости, следователи устанавливают причины возгорания и ответственных за пожарную безопасность в медучреждении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, пишет РЕН ТВ.

Напомним, кровля больницы в Партизанской городской больнице Приморья загорелась в ночь на понедельник, 25 мая, на площади 300 кв. метров. Из здания был эвакуированы 74 человека. Никто из пациентов и персонала до время ЧП не пострадал. Пожар был локализован, в настоящий момент тушение огня продолжается, отмечает телеканал 360.