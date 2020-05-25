СК начал проверку после пожара в больнице в Приморье
Приморское управление Следственного комитета России – вслед за прокуратурой – после пожара, произошедшего на крыше городской больницы Партизанска, приступило к доследственной проверке. Как пишет РИА Новости, следователи устанавливают причины возгорания и ответственных за пожарную безопасность в медучреждении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, пишет РЕН ТВ.
Напомним, кровля больницы в Партизанской городской больнице Приморья загорелась в ночь на понедельник, 25 мая, на площади 300 кв. метров. Из здания был эвакуированы 74 человека. Никто из пациентов и персонала до время ЧП не пострадал. Пожар был локализован, в настоящий момент тушение огня продолжается, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что в Зеленодольской центральной районной больнице (Татарстан) произошел пожар, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
По данным агентства, помимо двух погибших в результате инцидента еще два человека госпитализированы с травмами. Отмечается, что пациентов с COVID-19 в больнице не было.
Из-за пожара из здания были эвакуированы еще 83 человека. Огонь был ликвидирован прибывшими на место спасателями. Уточняется, что возгорание произошло в палате на первом этаже больницы в сосудистом отделении.
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