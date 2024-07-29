СК начал проверку после ЧП на шлюзе Беломорканала в Карелии

В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.

В Росморречфлоте в свою очередь сообщили, что готовится распоряжение об ограничении судоходства по ББК между 10-м и 11-м шлюзами.

Также стало известно, что в зоне подтопления, куда попали населенные пункты при 11 шлюзе, погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

