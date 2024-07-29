СК начал проверку после ЧП на шлюзе Беломорканала в Карелии
Доследственная проверка организована после размыва временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Карелии, сообщило республиканское следственное управление в Telegram-канале.
«Следователями... проводится доследственная проверка по факту размыва временной насыпи на шлюзе №11 Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе», – говорится в сообщении ведомства.
В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, которая была установлена на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.
В Росморречфлоте в свою очередь сообщили, что готовится распоряжение об ограничении судоходства по ББК между 10-м и 11-м шлюзами.
Также стало известно, что в зоне подтопления, куда попали населенные пункты при 11 шлюзе, погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru