СК начал проверку после ЧП на газопроводе в Ленинградской области

Следственный комитет России начал проверку в связи с взрывом и пожаром на газопроводе в Ленинградской области, сообщает ведомство.

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«Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — отмечает СК РФ.

Уточняется, что по результатам доследственной проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении дела, сообщает RT.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что масштабное возгорание возникло на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьПожарВзрывГазопроводСледственный Комитет Рф
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