СК начал проверку после ЧП на газопроводе в Ленинградской области
Следственный комитет России начал проверку в связи с взрывом и пожаром на газопроводе в Ленинградской области, сообщает ведомство.
«Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — отмечает СК РФ.
Уточняется, что по результатам доследственной проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении дела, сообщает RT.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что масштабное возгорание возникло на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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