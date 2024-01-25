СК: Из-за обрушения на насосной станции в Оренбуржье возбуждено дело
Уголовное дело возбудили после обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«По факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"», — указали в ведомстве.
В Следкоме подчеркнули, что в ходе проведения ремонтных работ в здании прозвучал хлопок, в результате произошло обрушение. Как отметили в ведомстве, ремонт проводила подрядная организация.
Обрушение на насосной станции в Новотроицке произошло в четверг, известно, что погибли два человека, шестерых извлекли из-под завалов. В городе был введен режим ЧС муниципального характера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru