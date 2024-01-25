Спасены шесть человек после ЧП на оренбургской станции канализации. Видео

Спасатели в Оренбургской области сумели извлечь из-под завалов канализационной станции в Новотроицке после взрыва насосного оборудования шестерых человек. Пострадавшие переправлены в больницу, сообщает областной главк МЧС.

В результате ЧП погибли двое человек. В ходе спасательных работ было извлечён один сотрудник станции без признаков жизни, ещё один скончался от полученных травм в больнице. Спасательная операция завершена, она проводилась через технические колодцы. МЧС публикует видео.