Спасены шесть человек после ЧП на оренбургской станции канализации. Видео

Спасатели в Оренбургской области сумели извлечь из-под завалов канализационной станции в Новотроицке после взрыва насосного оборудования шестерых человек. Пострадавшие переправлены в больницу, сообщает областной главк МЧС.

В результате ЧП погибли двое человек. В ходе спасательных работ было извлечён один сотрудник станции без признаков жизни, ещё один скончался от полученных травм в больнице. Спасательная операция завершена, она проводилась через технические колодцы. МЧС публикует видео.

По факту происшествия на насосно-фекальной станции Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрыв на канализационной станции произошел в 11:17 по местному времени (+2 мск).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 56.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСОренбургская ОбластьПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры