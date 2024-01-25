Спасены шесть человек после ЧП на оренбургской станции канализации. Видео
Спасатели в Оренбургской области сумели извлечь из-под завалов канализационной станции в Новотроицке после взрыва насосного оборудования шестерых человек. Пострадавшие переправлены в больницу, сообщает областной главк МЧС.
В результате ЧП погибли двое человек. В ходе спасательных работ было извлечён один сотрудник станции без признаков жизни, ещё один скончался от полученных травм в больнице. Спасательная операция завершена, она проводилась через технические колодцы. МЧС публикует видео.
По факту происшествия на насосно-фекальной станции Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрыв на канализационной станции произошел в 11:17 по местному времени (+2 мск).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru