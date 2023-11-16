СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за ремонта в квартире

По информации ведомства, обрушение произошло из-за повреждения несущих конструкций дома в ходе ремонтно-строительных работ.

При обрушении дома погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Обрушение пятиэтажного здания на улице Вокзальная площадь произошло вечером 16 ноября. Из дома успели эвакуировать 213 человек, передает «Радиоточка НСН».

