СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за ремонта в квартире

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани могло произойти из-за ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Жительница рухнувшего в Астрахани дома рассказала о жалобах на трещины

По информации ведомства, обрушение произошло из-за повреждения несущих конструкций дома в ходе ремонтно-строительных работ.

При обрушении дома погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Обрушение пятиэтажного здания на улице Вокзальная площадь произошло вечером 16 ноября. Из дома успели эвакуировать 213 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
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