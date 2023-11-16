СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за ремонта в квартире
Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани могло произойти из-за ремонтных работ в одной из квартир, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, обрушение произошло из-за повреждения несущих конструкций дома в ходе ремонтно-строительных работ.
При обрушении дома погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
Обрушение пятиэтажного здания на улице Вокзальная площадь произошло вечером 16 ноября. Из дома успели эвакуировать 213 человек, передает «Радиоточка НСН».
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