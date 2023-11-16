Жительница рухнувшего в Астрахани дома рассказала о жалобах на трещины
Проживающая рядом с частично обрушившейся пятиэтажкой в Астрахани женщина заявила, что жильцы жаловались на трещины.
По ее словам, трещины в здании жители дома заметили давно.
Ставшая свидетельницей обрушения женщина призналась, что сначала не поняла, что произошло. В этот момент она возвращалась домой.
«Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было», - сказала женщина в беседе с «Газетой.Ru».
Обрушение пятиэтажного дома на Привокзальной площади произошло вечером 16 ноября. Жители успели позвонить в экстренные службы. Из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 - дети, отмечает «Радиоточка НСН».
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