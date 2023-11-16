Жительница рухнувшего в Астрахани дома рассказала о жалобах на трещины

Проживающая рядом с частично обрушившейся пятиэтажкой в Астрахани женщина заявила, что жильцы жаловались на трещины.

По ее словам, трещины в здании жители дома заметили давно.

Ставшая свидетельницей обрушения женщина призналась, что сначала не поняла, что произошло. В этот момент она возвращалась домой.

«Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было», - сказала женщина в беседе с «Газетой.Ru».

Обрушение пятиэтажного дома на Привокзальной площади произошло вечером 16 ноября. Жители успели позвонить в экстренные службы. Из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 - дети, отмечает «Радиоточка НСН».



