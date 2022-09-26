СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 15

Число погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске увеличилось до 15 человек, пострадали 24 человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«На настоящий момент следователями установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и четверо взрослых, ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», - уточнили в ведомстве.

Ранее в СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения, пишут «Известия».

Утром 26 октября он вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:Следственный Комитет РфПогибшиеСтрельбаШколаИжевск
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