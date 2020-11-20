СК Белоруссии возбудил уголовное дело после взрыва личной машины милиционера

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за повреждения машины сотрудника милиции. Ранее информация с его личными данными была опубликована в одном из оппозиционных Telegram-канале. Об этом сообщается в Telegram СК.

Сообщается, что рядом с поврежденным автомобилем присутствовали следы горения. Хозяином поврежденной ночью 20 ноября Skoda оказался 41-летний сотрудник правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества, совершенным общеопасным способом (ч. 2 ст. 218 УК Белоруссии).

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные из них проходят в выходные дни. Ряд СМИ сообщали, что по меньшей мере 1300 активистов получили травмы в ходе протестов.





