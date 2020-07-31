СК Белоруссии: Показания задержанных россиян непоследовательны и различаются

По словам Агафонова, допрошены все 33 задержанных. Он добавил, что названные ими цели нахождения на территории Белоруссии противоречивы.

О задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента.

Ранее в российском МИД заявили, что трактовка Минска задержания россиян вызывает недоумение. По данным российского внешнеполитического ведомства, группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

