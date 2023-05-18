Два Ил-76 направили на тушение лесов в Курганской области
Природный пожар площадью 10 гектаров ликвидируют в Щучанском муниципальном округе Курганской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
В сообщении говорится, что на борьбу с огнём были направлены 123 человека и 30 единиц техникиЮ, а также два самолёта-танкера Ил-76.
«Угрозы населённым пунктам Никитино и Михайловка Щучанского округа нет. В эти села для превентивной эвакуации, которая будет проведена в случае необходимости, администрацией округа направлены автобусы», - добавили в ведомстве.
Ранее в Свердловской области в ходе тушения лесных пожаров вертолётами Ми-8 были сброшены почти 500 тонн воды, сообщает RT.
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