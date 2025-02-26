Системы «Билайна» подверглись кибератаке
Ряд систем мобильного оператор «Билайн» подвергся DDoS-атаке. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией возможных последствий.
По данным сервиса «Сбой.рф», большая часть из более чем полутора тысяч жалоб была связана с работой интернета. В основном они поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в январе 2025 года сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 637 кибератак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В ведомстве указали, что максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru