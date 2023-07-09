Система ПВО сработала в Ростовской области

В Ростовской области сработала система ПВО, сообщили власти региона.

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР

Уточняется, что в результате инцидента были повреждены здания.

По информации властей на данный момент, никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОРостовская Область

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