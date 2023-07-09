Система ПВО сработала в Ростовской области
9 июля 202313:12
В Ростовской области сработала система ПВО, сообщили власти региона.
Уточняется, что в результате инцидента были повреждены здания.
По информации властей на данный момент, никто из людей не пострадал.
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru