Система ПВО сработала на севере Крыма

Система противовоздушной обороны сработала в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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«На севере Крыма сработала система ПВО», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как отметил Крючков, никто не пострадал, разрушений нет.

В среду система ПВО успешно сработала на юго-востоке Крыма, пострадавших и повреждений зафиксировано не было, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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