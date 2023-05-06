Система ПВО сработала на севере Крыма
6 мая 202308:59
Система противовоздушной обороны сработала в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«На севере Крыма сработала система ПВО», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Как отметил Крючков, никто не пострадал, разрушений нет.
В среду система ПВО успешно сработала на юго-востоке Крыма, пострадавших и повреждений зафиксировано не было, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru