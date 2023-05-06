Система ПВО сработала на севере Крыма

«На севере Крыма сработала система ПВО», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как отметил Крючков, никто не пострадал, разрушений нет.

В среду система ПВО успешно сработала на юго-востоке Крыма, пострадавших и повреждений зафиксировано не было, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

