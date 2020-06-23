Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим
23 июня 202000:52
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство САНА.
Отмечается, что удар пришелся на район Джабле, который расположен в 15 км от Хмеймима.
Других подробностей пока не проводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru