Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство САНА.

Отмечается, что удар пришелся на район Джабле, который расположен в 15 км от Хмеймима.

Других подробностей пока не проводится.



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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:АтакаХмеймим
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