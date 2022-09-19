Синоптик назвал регионы, куда придёт разрушительный ураган из Курской области

По его словам, причиной урагана стал балканский циклон, который зародился на границе Балкан и тёплых вод Средиземного моря.

Эксперт отметил, что прежде чем дойти до республики Коми ураган "посетит" Твупскую и Новгородскую области.

«Сейчас он где-то над Тверской областью, сегодня днём, к концу дня, его центр будет находиться над восточными районами Новгородской области, дальше отправится на северо-восток в сторону Коми», — уточнил Леус.

Ранее в Курской области ураган унёс жизни двух человек, сообщает RT. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без электричества, повреждены здания и автомобили.

