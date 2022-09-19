Синоптик назвал регионы, куда придёт разрушительный ураган из Курской области
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что разрушительный ураган из Курской области доберётся до республики Коми, сообщает NEWS.ru.
По его словам, причиной урагана стал балканский циклон, который зародился на границе Балкан и тёплых вод Средиземного моря.
Эксперт отметил, что прежде чем дойти до республики Коми ураган "посетит" Твупскую и Новгородскую области.
«Сейчас он где-то над Тверской областью, сегодня днём, к концу дня, его центр будет находиться над восточными районами Новгородской области, дальше отправится на северо-восток в сторону Коми», — уточнил Леус.
Ранее в Курской области ураган унёс жизни двух человек, сообщает RT. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без электричества, повреждены здания и автомобили.
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