Посольство Франции в Москве получило посылку с костями и бахилами из Крыма
Посольство Франции в Москве получило посылку от имени скончавшегося итальянского продюсера Пьетро Нотарианни с костями, бахилами и письмом на французском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В посылке были кости, при этом неизвестно, кому они принадлежат, а также закрытые свертки и 11 бахил. В полицию обратилась одна из сотрудниц посольства. Сотрудники органов забрали на экспертизу синюю картонную коробку и начали проверку.
По имеющимся данным, в записке на французском было написано: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».
Нотарианни был известным итальянским продюсером, сотрудничавшим с такими режиссерами, как Федерико Феллини и Лукино Висконти. При этом продюсер ушел из жизни еще в 2006 году.
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