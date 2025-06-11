Силы ПВО уничтожили над Россией 32 украинских БПЛА

Более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Минобороны уточнило, что 16 дронов сбили в Воронежской области, восемь - в Курской, пять - в Тамбовской, два - в Ростовской. Еще один беспилотник ликвидировали над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении более 15 БПЛА в одном из районов региона, пишет Ura.ru.

