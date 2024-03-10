Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Новгородской области
Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Новгородской областью, сообщило Министерство обороны России в Telegram.
По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 15:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», - заявили в Минобороны.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Власти региона работают с правоохранителями.
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 130 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».
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