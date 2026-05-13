Силы ПВО сбили над Россией 286 украинских беспилотников
Более 280 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 20.00 мск 12 мая текущего года до 7.00 мск 13 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
Дроны нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее над регионами России сбили 27 беспилотников ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.
