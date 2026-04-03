Рябков назвал кратчайший путь урегулирования ситуации на Украине
Кратчайший путь урегулирования конфликта на Украине - прекращение поставок оружия Киеву со стороны США и НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС.
«Мы неоднократно подчеркивали, что кратчайший путь к прекращению этого кризиса... этой трагической ситуации - свертывание военно-технических поставок и содействия со стороны США и союзников США по НАТО киевскому режиму», - указал дипломат.
По словам Рябкова, сигналы Москвы доводятся до Вашингтона, однако не приводят к необходимому эффекту.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США высказали ряд интересных предложений по украинскому урегулированию, но пока они не реализуются, пишет 360.ru.
