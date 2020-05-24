Силы ДНР открыли огонь в ответ на обстрел окраин Донецка

Потери со стороны Киева пока уточняются, добавил он.

В результате обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов были обесточены две улицы и повреждена трансформаторная подстанция.

По данным экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), украинские силовики также обстреливали Старомихайловку в ночь на субботу. В субботу под огнём ВСУ оказались как минимум четыре населённых пункта, написал он во «ВКонтакте».

