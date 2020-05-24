Силы ДНР открыли огонь в ответ на обстрел окраин Донецка

Вооруженные силы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневую точку украинских силовиков, из которой те обстреляли населённый пункт Старомихайловка на окраине Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представителя народной милиции ДНР.

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Потери со стороны Киева пока уточняются, добавил он.

В результате обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов были обесточены две улицы и повреждена трансформаторная подстанция.

По данным экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), украинские силовики также обстреливали Старомихайловку в ночь на субботу. В субботу под огнём ВСУ оказались как минимум четыре населённых пункта, написал он во «ВКонтакте».

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелДонбасс
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