Силовики задержали сбежавшего из приморской колонии-поселения гражданина Китая

Силовики задержали сбежавшего в прошедшие выходные из колонии-поселения в Приморье гражданина Китая, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

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Уточняется, что иностранный гражданин 27 апреля самовольно убыл с территории колонии №26, находящейся в населенном пункте Приморский.

В поимке беглеца участвовали госинспекторы дирекции заповедников «Земля леопарда», а также сотрудники Погрануправления ФСБ России и ФСИН.

Ранее сотрудники СИЗО № 1 в Тюмени нейтрализовали пятерых заключенных, которые пытались оказать конвою сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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