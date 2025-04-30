Силовики задержали сбежавшего из приморской колонии-поселения гражданина Китая
Силовики задержали сбежавшего в прошедшие выходные из колонии-поселения в Приморье гражданина Китая, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
Уточняется, что иностранный гражданин 27 апреля самовольно убыл с территории колонии №26, находящейся в населенном пункте Приморский.
В поимке беглеца участвовали госинспекторы дирекции заповедников «Земля леопарда», а также сотрудники Погрануправления ФСБ России и ФСИН.
Ранее сотрудники СИЗО № 1 в Тюмени нейтрализовали пятерых заключенных, которые пытались оказать конвою сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что России повезло с президентом
- Песков подтвердил участие лидера КНР в праздновании 9 мая в Москве
- Песков: Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной
- В США в возрасте 100 лет умерла звезда фильма «Кошмар на улице Вязов»
- В Индии при обрушении стены храма погибли не менее семи человек
- Журова призвала наказать украинцев, которые провоцировали Овечкина
- В Совфеде рассказали про новую схему обмана от мошенников
- Брэд Питт сыграет главного героя в экранизации «Всадников» Тима Уинтона
- ЦБ: Закредитованность россиян выросла в трех регионах
- Михаил Галустян развелся с женой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru