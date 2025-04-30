Силовики задержали сбежавшего из приморской колонии-поселения гражданина Китая

Уточняется, что иностранный гражданин 27 апреля самовольно убыл с территории колонии №26, находящейся в населенном пункте Приморский.

В поимке беглеца участвовали госинспекторы дирекции заповедников «Земля леопарда», а также сотрудники Погрануправления ФСБ России и ФСИН.

Ранее сотрудники СИЗО № 1 в Тюмени нейтрализовали пятерых заключенных, которые пытались оказать конвою сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

