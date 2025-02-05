СМИ: Бунт заключённых предотвратили в ИВС в Тобольске

Более 100 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года ГАИ в январе более 13 тыс. раз привлекала пешеходов к ответственности за нарушение ПДД Курьера телефонных мошенников задержали в Москве Московские ярмарки круглогодичного формата не имеют аналогов в мире В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза В Москве побит суточный рекорд атмосферного давления