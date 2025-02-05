СМИ: Бунт заключённых предотвратили в ИВС в Тобольске
Сотрудники СИЗО № 1 в Тюмени нейтрализовали пятерых заключенных, которые пытались оказать конвою сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, пятерых мужчин арестовали за кражи, угон автомобиля, нарушение ПДД и убийство. Они были доставлены в изолятор 1 февраля.
К вечеру заключенные подручными средствами заблокировали замочную скважину, а после того, как сотрудники СИЗО отрыли дверь, напали на них. В результате один из арестованных получил ранения и был доставлен в больницу.
Ранее в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону зафиксировали возгорание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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