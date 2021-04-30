Силовики ворвались в здание РАН в Красноярске

Силовики пришли в центр Сибирского отделения Российской академии наук в Красноярске. Видео операции опубликовал Telegram-канал «Борус».

Задержан адвокат бывшего советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Сотрудников РАН подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как утверждает следствие, в декабре 2020 года они заплатили шесть миллионов рублей за оборудование для обработки сельхозкультур, которое так и не было поставлено.

Сейчас в Красноярском отделении РАН проходят обыски. К расследованию привлечены сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ОбыскиКрасноярскРАНСиловики
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