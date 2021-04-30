Силовики ворвались в здание РАН в Красноярске

Сотрудников РАН подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как утверждает следствие, в декабре 2020 года они заплатили шесть миллионов рублей за оборудование для обработки сельхозкультур, которое так и не было поставлено.

Сейчас в Красноярском отделении РАН проходят обыски. К расследованию привлечены сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

