Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов

В ведомстве рассказали, что гражданин одной из стран в Центральной Азии по указанию украинского куратора хотел поджечь ряд объектов органов власти и силового блока.

Затем он намеревался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Злоумышленника выявили и задержали, у него изъяли бутылки с зажигательной смесью и инструкции куратора.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину за призывы к экстремизму, напоминает RT.

