Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов
26 февраля 202515:59
Серию терактов в Ставрополе предотвратили силовики, сообщили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что гражданин одной из стран в Центральной Азии по указанию украинского куратора хотел поджечь ряд объектов органов власти и силового блока.
Затем он намеревался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Злоумышленника выявили и задержали, у него изъяли бутылки с зажигательной смесью и инструкции куратора.
Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину за призывы к экстремизму, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru