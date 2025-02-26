Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов

Серию терактов в Ставрополе предотвратили силовики, сообщили в ФСБ.

В России за январь 2025 года зарегистрировали 269 терактов

В ведомстве рассказали, что гражданин одной из стран в Центральной Азии по указанию украинского куратора хотел поджечь ряд объектов органов власти и силового блока.

Затем он намеревался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Злоумышленника выявили и задержали, у него изъяли бутылки с зажигательной смесью и инструкции куратора.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину за призывы к экстремизму, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ставропольский КрайТеракты

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