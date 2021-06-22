Силовики из Чада задержали группу российских туристов

Военные Чада задержали туристическую группу, в которой находились российские туристы. Среди них оказались администратор новосибирского паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов. О своем задержании туристы рассказали в паблике.

Сообщается, что путешественники находились в регионе в рамках экспедиции «Мир наш». Туристы выехали 28 мая в трехнедельное путешествие, которое было заранее согласовано с местным МВД. Практически преодолев весь маршрут, группа остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо.

Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений

В 5:30 утра их разбудили военные и полицейские, все вместе они поехали в участок. Там у туристов досмотрели все вещи и отобрали все оборудование, телефоны, ноутбуки, камеры. Кроме того, африканские полицейские забрали даже налобные фонарики и паспорта.

После этого путешественников сначала отвезли к дому местного губернатора, а затем посадили на самолет в столицу Чада Нджамену. Там туристам рассказали, что их «эвакуировали», потому что местность, по которой они передвигались, была опасна.

Путешественников поселили в гостиницу, в ней они находятся уже на протяжении шести дней без документов и своих вещей. Туристы уведомили посольства своих стран в Чаде, официального ответа пока нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ЗадержаниеРоссийские ТуристыТуристыАфрика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры