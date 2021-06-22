Силовики из Чада задержали группу российских туристов

В 5:30 утра их разбудили военные и полицейские, все вместе они поехали в участок. Там у туристов досмотрели все вещи и отобрали все оборудование, телефоны, ноутбуки, камеры. Кроме того, африканские полицейские забрали даже налобные фонарики и паспорта.

После этого путешественников сначала отвезли к дому местного губернатора, а затем посадили на самолет в столицу Чада Нджамену. Там туристам рассказали, что их «эвакуировали», потому что местность, по которой они передвигались, была опасна.

Путешественников поселили в гостиницу, в ней они находятся уже на протяжении шести дней без документов и своих вещей. Туристы уведомили посольства своих стран в Чаде, официального ответа пока нет.

