Силовики из Чада задержали группу российских туристов
Военные Чада задержали туристическую группу, в которой находились российские туристы. Среди них оказались администратор новосибирского паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов. О своем задержании туристы рассказали в паблике.
Сообщается, что путешественники находились в регионе в рамках экспедиции «Мир наш». Туристы выехали 28 мая в трехнедельное путешествие, которое было заранее согласовано с местным МВД. Практически преодолев весь маршрут, группа остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо.
В 5:30 утра их разбудили военные и полицейские, все вместе они поехали в участок. Там у туристов досмотрели все вещи и отобрали все оборудование, телефоны, ноутбуки, камеры. Кроме того, африканские полицейские забрали даже налобные фонарики и паспорта.
После этого путешественников сначала отвезли к дому местного губернатора, а затем посадили на самолет в столицу Чада Нджамену. Там туристам рассказали, что их «эвакуировали», потому что местность, по которой они передвигались, была опасна.
Путешественников поселили в гостиницу, в ней они находятся уже на протяжении шести дней без документов и своих вещей. Туристы уведомили посольства своих стран в Чаде, официального ответа пока нет.
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