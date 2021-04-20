Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений
Официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа заявил, что президент Чада Идрисс Деби Итно умер, сообщает ТАСС.
По его словам, в минувшие выходные глава государства лично руководил боевыми действиями против повстанцев и получил ранения, которые и стали причиной смерти.
Президентские выборы прошли в Чаде 11 апреля. По данным независимой национальной избирательной комиссии, победил на них корпусный генерал Идрисс Деби Итно, за шестой срок которого проголосовали 79,32%
Ранее скончался президент Танзании Джон Магуфули, сообщает «Свободная пресса». Причиной смерти стал коронавирус.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений
- На Украине призвали бороться с российскими СМИ
- Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
- Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ
- Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности
- Жириновский предложил не пускать туристов в Египет
- Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
- Госдума одобрила запрет двойного гражданства для госслужащих
- Посольство России в столице Ливии могут открыть до конца года
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru