Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений

Официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа заявил, что президент Чада Идрисс Деби Итно умер, сообщает ТАСС.

По его словам, в минувшие выходные глава государства лично руководил боевыми действиями против повстанцев и получил ранения, которые и стали причиной смерти.

Президентские выборы прошли в Чаде 11 апреля. По данным независимой национальной избирательной комиссии, победил на них корпусный генерал Идрисс Деби Итно, за шестой срок которого проголосовали 79,32%

Ранее скончался президент Танзании Джон Магуфули, сообщает «Свободная пресса». Причиной смерти стал коронавирус.

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ФОТО: pixabay.com
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