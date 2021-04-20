Переизбранный на шестой срок президент Чада скончался от боевых ранений

Официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа заявил, что президент Чада Идрисс Деби Итно умер, сообщает ТАСС.

По его словам, в минувшие выходные глава государства лично руководил боевыми действиями против повстанцев и получил ранения, которые и стали причиной смерти.

Президентские выборы прошли в Чаде 11 апреля. По данным независимой национальной избирательной комиссии, победил на них корпусный генерал Идрисс Деби Итно, за шестой срок которого проголосовали 79,32%

Ранее скончался президент Танзании Джон Магуфули, сообщает «Свободная пресса». Причиной смерти стал коронавирус.