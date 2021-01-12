Сильное землетрясение зафиксировано в Иркутской области
Землетрясение произошло на границе России и Монголии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, магнитуда подземных толчков составила 6,5. По данным Геологической службы США, этот показатель достиг 6,8.
Землетрясение случилось в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.
Жители области ощутили землетрясение интенсивностью до 5 баллов, сообщает ГУ МЧС региона.
Власти начали проводить осмотр домов и соцобъектов.
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