Сильное землетрясение зафиксировано в Иркутской области

Землетрясение произошло на границе России и Монголии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 6,5. По данным Геологической службы США, этот показатель достиг 6,8.

Землетрясение случилось в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.