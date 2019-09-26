Сильное землетрясение привело к панике среди жителей Стамбула

В Турции произошло сильное землетрясение. Эпицентр располагался в 68-ми километрах от Стамбула — в Мраморном море. Землетрясение вызвало панику среди населения, тысячи жителей города выбежали на улицы. Многие из них все еще опасаются возвращаться в здания. Отмечается, что власти Стамбула в целях безопасности закрыли все школы.

В настоящий момент данных о пострадавших или погибших не поступало. В одном из районов города из-за подземных толчков обрушился минарет, нескольким зданиям нанесен значительный ущерб.