Пятибалльное землетрясение зафиксировано на границе Армении с Грузией

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник на территории Армении в 9 км от границы с Грузией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский Центр сейсмического мониторинга.

Отмечается, что подземные толчки произошли между 20 и 21 часами (-1 час мск). Землетрясение ощутили и в грузинской столице, пишет агентство. Очаг стихии залегал на глубине 5 км.

На данный момент нет информации о пострадавших.



