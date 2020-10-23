Сибирский СК не нашел признаков преступления в инциденте с Навальным
Западно-Сибирское управление следкома на транспорте заявило, что не нашло следов преступления в происшествии с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Ранее лидер фракции «Яблоко» в Петербурге Борис Вишневский направил обращение в ведомство.
В ответе следственного управления, которое Вишневский цитирует в своем Telegram, сказано, что «обращение не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, в том числе подследственных СК».
В обращении депутат требовал возбуждения уголовного дела из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
Он пообещал, что напишет новое обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично просил выпустить Алексея Навального из страны для прохождения лечения в немецкой клинике. Он подчеркнул, что этот факт опровергает мнение о том, что за отравлением политика стоят федеральные власти.
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