Сибирская язва подтвердилась еще у пяти человек в Воронежской области

По словам собеседника агентства, сейчас в инфекционном центре при БСМП №8 находятся семь человек. У пяти из них диагноз подтвержден лабораторными исследованиях, еще у двоих диагноз устанавливается. У всех госпитализированных состояние оценивается как средней степени тяжести. Также продолжает стационарное лечение ранее госпитализированный житель Панинского района.

В пресс-службе заверили, что в регионе достаточно лекарственных препаратов для лечения сибирской язвы, имеется и необходимое количество коек.

Местные СМИ уточнили, что все семь человек, госпитализированные в инфекционный центр, работают на ферме в Богучарском районе.

Ранее сообщалось, что сибирскую язву нашли в холодильных камерах нежилого помещения в Воронеже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

