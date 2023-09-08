Сибирская язва подтвердилась еще у пяти человек в Воронежской области
Еще пять случаев заражения сибирской язвой зафиксировано в Воронежской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.
По словам собеседника агентства, сейчас в инфекционном центре при БСМП №8 находятся семь человек. У пяти из них диагноз подтвержден лабораторными исследованиях, еще у двоих диагноз устанавливается. У всех госпитализированных состояние оценивается как средней степени тяжести. Также продолжает стационарное лечение ранее госпитализированный житель Панинского района.
В пресс-службе заверили, что в регионе достаточно лекарственных препаратов для лечения сибирской язвы, имеется и необходимое количество коек.
Местные СМИ уточнили, что все семь человек, госпитализированные в инфекционный центр, работают на ферме в Богучарском районе.
Ранее сообщалось, что сибирскую язву нашли в холодильных камерах нежилого помещения в Воронеже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru